Attività Produttive, Franzese all'attacco dell'assessore Aria tesa in maggioranza. "Ci dissociamo dalla condotta di Ambrosone"

"A seguito della riunione della commissione Attività Produttive ancora una volta dobbiamo lamentare la scarsa presenza dell'assessore al ramo che per ben tre volte è stato convocato invano negli ultimi mesi". Così Domenico Franzese, presidente dell'organismo consiliare. Ancora aria tesa, dunque, tra Franzese e l'assessore Luigi Ambrosone.

"La commissione - prosegue il presidente - ha dovuto apprendere ancora una volta soltanto dai giornali dell'installazione della pista di pattinaggio a piazza Roma e della realizzazione dei mercatini nei giorni scorsi alla Rocca dei Rettori. Ci chiediamo come mai l'assessore non tenga in considerazione, rispetto a queste iniziative, il parere della Soprintendenza che invece rispetto ai commercianti sta premendo per avere un corso Garibaldi meno ingolfato di strutture e per rendere meglio visibili e maggiormente fruibili i monumenti. Iniziative mal riuscite di questo genere da parte dell'assessorato sono paragonabili alla "famosa" ruota panoramica di qualche tempo fa o alla scarsa informazione data agli ambulanti in occasione della Festa della Madonna delle Grazie.

Ci chiediamo ancora coma mai l'assessore pensi di sostituirsi, con dichiarazioni anche mediatiche equivoche, all'ufficio di collocamento come nel caso dell'apertura di H&M. A tal proposito l'intera commissione Attività Produttive prende nettamente le distanze dall'assessore Ambrosone il quale non soltanto non informa l'organismo consiliare in merito a queste vicende ma addirittura lancia messaggi distorti alla cittadinanza facendo intendere che sia la politica a determinare le assunzioni e le scelte di queste imprese. Messaggi lanciati all'opinione pubblica già nel caso di Nestlé. Non condividiamo assolutamente questa linea e pertanto ci dissociamo dalla condotta di Ambrosone. Ritengo - prosegue Domenico Franzese - che questo genere di atteggiamento debba essere punito poiché inficia l'operato dell'intera Giunta mentre sappiamo bene con quanta dedizione stia lavorando il sindaco insieme ad alcuni assessori. Come ad esempio l'assessore Rossella Del Prete che sotto traccia sta portando a casa grandi risultati. Nella commissione di ieri è stata in nostra compagnia per alcune ore rappresentandoci tanto del lavoro che ci aveva anticipato nei mesi scorsi e che ha sviluppato fino ad ora su scuola e mensa".

Franzese infine coglie l'occasione per complimentarsi con il neo eletto presidente della Provincia Antonio Di Maria "a lui, a nome del gruppo dei Moderati e dunque anche dei colleghi Angela Russo ed Antonio Puzio, auguro buon lavoro, certo che insieme al sindaco Clemente Mastella saprà sviluppare una sinergia fra Provincia e Comune che attendevamo da tempo"