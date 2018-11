Di Maria: "Il mio mandato all'insegna della collaborazione" "Solo ragionando assieme si possono ottenere risultati importanti"

Si è tenuto oggi l'annunciato incontro, promosso dal Presidente dell'Assostampa Sannita Giovanni Fuccio, tra i giornalisti e il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. Il Presidente Fuccio, nel sottolineare la prestigiosa storia della Stampa Sannita, ha auspicato rapporti di cooperazione tra l'Istituzione, le Testate e o Giornalisti.

Di Maria ha accolto a sollecitazione affermando che il territorio può crescere solo con la cooperazione e la sinergia di tutti gli attori della vita di comunità.

Il presidente si è poi soffermato sulle prospettive della Provincia di Benevento e le sfide che attendono l'ente: "Le forze politiche devono collaborare per portare avanti un programma condiviso. Il sindaco di Benevento è il mio riferimento politico, visto che ha sempre difeso il Sannio e sempre portato grandi risultati. Ci sono tante sfide che ci attendono, ora stiamo analizzando tutte le problematiche che stanno sui tavoli, ad esempio i rifiuti. Oggi sarò col presidente Bonavitacola per vedere i migliori percorsi da mettere in campo. Il mio approccio è di analizzare le problematiche e poi dare soluzioni".

Intanto tramonta l'ipotesi di Mario Pepe come vicepresidente, ipotesi smentita dallo stesso Pepe e anche da Di Maria: "Le scelte si fanno in modo condiviso, vedremo le indicazioni che arriveranno e le valuteremo assieme".