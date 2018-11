Rifiuti, fumata bianca in Regione: "Samte può salvarsi" Di Maria incontra Bonavitacola: "Riunione molto positiva"



"Il programmato incontro con il Vice Presidente della Regione Campania, on. Fulvio Bonavitocola, si è svolto in un clima di grande cordialità e di piena correttezza istituzionale. Mi ritengo soddisfatto per le conclusioni che sono state raggiunte al termine del confronto". Questa la dichiarazione che il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha rilasciato uscendo dalla Segreteria del Vice Presidente Bonavitocola dopo il vertice in materia del ciclo gestionale dei rifiuti nel Sannio, cui hanno preso parte anche il Presidente dell'Ato rifiuti Pasquale Iacovella, l'Amministratore unico della Samte, società partecipata dalla Provincia per i rifiuti, Domenico De Gregorio, lo advisor legale della stessa Samte, Antonio Pio Morcone, e il responsabile del ciclo rifiuti della Provincia, Gennaro Fusco.

C'è stata innanzitutto piena concordanza di vedute tra il Vice Presidente della Regione e la delegazione Sannita rispetto alla richiesta avanzata da quest'ultima in merito al voto favorevole della Regione Campania in sede di Concordato preventivo della Samte il prossimo 13 dicembre. Poiché la Regione è la maggiore creditrice di Samte, è ovvio che tale assicurazione venuta da Bonavitocola - "la Regione non può prescindere dalla salvaguardia di un interesse generale", ha detto - costituisce la premessa per salvare dal fallimento la Società e con essa il ciclo rifiuti. "È una assicurazione molto importante quella manifestata dal Vice presidente" - ha commentato Di Maria - "in questo modo si scongiura una crisi dei rifiuti nel Sannio e si salvano 52 posti di lavoro. Si tratta di un risultato molto positivo per il Sannio tutto che getta le basi per un progressivo recupero di efficienza ed economicita' del sistema rifiuti".

Un altro positivo risultato conseguito nel corso della riunione è stato quello di rivedere il rapporto tra i Comuni e la Arpac in materia di monitoraggio delle discariche comunali bonificato al fine di abbattere i costi a carico dei cittadini. Il Presidente della Provincia convochera' un incontro con i sindaci interessati al problema alla presenza del Vice Presidente Bonavitocola.

Ancora per quanto concerne il pagamento della gestione delle discariche post mortem nel Sannio la Regione provvederà a presentare in sede di Conferenza con le Province un Regolamento al fine di indicare la ripartizione più equa dei costi sul territorio regionale.

Un altro punto importante è stato quello che ha riguardato la individuazione di possibili misure per liberare i rifiuti ancora giacenti nello Stir di Casalduni.