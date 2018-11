Viabilità negata: il comitato incontra Mortaruolo Il consigliere: "Incontro positivo, il Piano Strade è stato apprezzato"

Incontro tra Mino Mortaruolo, consigliere regionale, ed il comitato fortorino "Viabilità Negata", oggi pomeriggio nella sede provinciale del Partito Democratico. Mortaruolo in particolare ha illustrato ai componenti del comitato i dettagli del Piano Strade della Regione Campania: 90 milioni che permetteranno di incidere sulle strade sannite: "Ho incontrato il comitato civico Viabilità Negata di Montefalcone di Val Fortore dopo l’approvazione del "Piano Strade" della Regione Campania. Un confronto decisamente fruttuoso. Sono soddisfatto, anche perché tra le tante parole dette mi ha fatto piacere ascoltarne alcune che ci stimolano a fare ancora meglio: “Ci abbiamo creduto e la nostra speranza è stata ben riposta”. È per me questa la buona politica e il modo migliore per rendere vivo l'impegno della Regione Campania per le aree interne che sono una risorsa solo investendo sul loro sviluppo che passa attraverso l'efficienza infrastrutturale. Nell'incontro del 2 maggio avevo infatti preso un impegno: il Fortore non sarà lasciato solo! Oggi con il Piano Strade e la presenza della progettualità della Provincia di Benevento segniamo un nuovo corso per la viabilità nel Fortore. Una risposta inedita per risorse e per tempistica. Ho quindi voluto confermare la mia partecipazione all'incontro pubblico che sarà programmato a Montefalcone nelle prossime settimana dal Comitato non prima però della presentazione ufficiale, nella sede di Ance Benevento, dell'intero Piano Strade insieme al presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone”."