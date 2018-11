Edilizia scolastica: collaborazione tra Comune e Provincia Incontro tra Mastella e Di Maria, istituito un tavolo tecnico con i dirigenti

Incontro questa sera presso la Rocca dei Rettori tra il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ed il sindaco del capoluogo Clemente Mastella.

Al centro del colloquio la necessità di avviare una cooperazione istituzionale tra i due Enti per affrontare i problemi e le criticità presenti sul territorio: nell’agenda della discussione, tra i vertici di Provincia e Comune, l’individuazione di una strategia capace di coinvolgere il territorio provinciale nei processi di sviluppo.

Al termine dell’incontro si è deciso di tenere periodici confronti tra le due Istituzioni. Oggi sono stati affrontati in modo particolare i temi legati all’edilizia scolastica in Città. Nel perimetro urbano sono presenti una pluralità di immobili destinati ad attività scolastiche di proprietà comunale per gli Istituti comprensivi, e di proprietà della Provincia per la Secondaria Superiore: una cooperazione tra le due Istituzioni è quanto mai necessaria in vista soprattutto degli interventi edilizi già finanziati ai due Enti. A questo proposito è stato istituito un Tavolo tecnico a guida dei Dirigenti preposti, rispettivamente Maurizio Perlingieri, per il Comune, e Michelantonio Panarese, per la Provincia.