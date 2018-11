Benevento Libera entra in Rete civica e si presenta Domani incontro su "Nuova politica per i territori ed il sud"

L'Associazione “Benevento Libera” ha aderito al Movimento Nazionale “RETE CIVICA PER L'ITALIA” che ha come scopo quello di riunire movimenti ed associazioni civiche per difendere le peculiarità del territorio, ed in particolare del Sud che da anni vive in uno stato di emarginazione sociale ed economica. Per non parlare del Sannio oramai completamente desertificato dal punto di vista istituzionale e che rappresenta la “cenerentola” della Campania senza più crescita ed ipotesi di sviluppo, oltre ad essere vittima di continue spoliazioni delle rappresentanze pubbliche (Banca d'Italia, Camera di Commercio, Scuola Allievi Carabinieri, Enel, Demanio). In questo contesto l'avvio di un confronto politico serio con coloro che, animati da vera passione civile, vogliono rappresentare al meglio le istanze e le esigenze delle comunità meridionali. Il movimento punta a stringere accordi ed alleanze con altre realtà politiche che si muovono nella stessa direzione. La crisi dei vecchi e dei nuovi partiti, compresi quelli più di protesta, richiede una forma diversa di partecipazione e di rappresentanza dei cittadini. Rete Civica per l’Italia darà voce e presterà ascolto ai territori, rilancerà la Questione Meridionale e del popolo del Sud, si impegnerà per garantire futuro e speranza alle nuove generazioni non attraverso l’assistenzialismo ma politiche di sviluppo moderne ed efficaci.

Il convegno sul tema “La nuova politica per i territori ed il Sud” che si terrà domani alle ore 18, presso il Grand Hotel Italiano di Benevento vedrà la partecipazione e gli interventi di amministratori locali, provenienti dalle varie Regioni del Mezzogiorno, che si confronteranno sulle loro esperienze in tema di governo delle comunità, di utilizzo dei Fondi Europei , di riorganizzazione dei servizi e di costituzione di Aree Vaste per corrispondere meglio all’esigenza di programmare lo sviluppo su dimensioni più ampie. Interverranno i referenti sanniti della “RETE CIVICA PER L'ITALIA” Luigi Bocchino, Vincenzo Lombardi ed Alberto Mignone; nonchè rappresentanti di tutte le province campane tra cui gli ex assessori al Comune di Avellino Maria Elena Iaverone ed Ugo Tomasone, l'assessore al Comune di Teano Franco Magellano, oltre agli onorevoli Arturo Iannaccone ed Elio Belcastro, già sottosegretario di Stato all'Ambiente.