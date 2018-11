"Meridione - Meritiamo di più", convegno di Fratelli d'Italia Venerdì alle 17.30 presso Biblioteca provinciale giovani, territorio ed istituzioni a confronto

Venerdì, 23 novembre alle ore 17,30 presso la sala della Biblioteca Provinciale di Benevento, si terrà il convegno "Meridione-meritiamo di più" organizzato dal coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia.

Il tema del Mezzogiorno è tornato prepotentemente; il divario tra nord e sud è drammaticamente aumentato, come confermano gli ultimi dati nazionali (Caritas, Istat e Italia Oggi – La Sapienza). Disoccupazione e spopolamento sono indice di una terra che, sopratutto per i giovani, sembra non avere più futuro. Il Sannio, come tutte le aree interne, soffre ancora di più questa situazione.

Ci confronteremo con le istituzioni, con gli attori del territorio ascoltando anche la voce dei giovani, troppo spesso dimenticati.

Interverranno Domenico Giglio, Jonathan Checola, Alberto Febbraro, Gimmi Cangiano, Antonella Tartaglia Polcini, Gennarino Masiello, don Nicola De Blasio, Antonio Campese, Pasquale Iacovella, Clemente Mastella, Antonio Di Maria, Antonio Iannone. Modera il convegno Federico Paolucci, Portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Sannio.