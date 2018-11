Rifiuti: incontro Mastella - Di Maria, pronta nuova strategia Addio Samte: si punta su una nuova società

Si è svolto oggi a Ceppaloni un incontro tra il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il Presidente Di Maria ha riferito della riunione tenutasi alla Regione Campania in ordine alla emergenza rifiuti ed alla specifica situazione della provincia di Benevento. Si è concordato di definire una strategia comune anche in merito alla vicenda Samte ed alla opportunità di una ristrutturazione complessiva che chiuda definitivamente con l’organizzazione strutturale precedente ed avvii un ciclo virtuoso che veda azionisti la Provincia, il Comune di Benevento, massimo depositario dei rifiuti del territorio, e gli altri sindaci. Il sindaco di Benevento ed il Presidente della Provincia si sono impegnati a definire una nuova strategia in un settore che mette assai spesso in discussione il rapporto cittadino istituzioni. Fine dunque della Samte e nuova società.