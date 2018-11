Iesce (Pd): "Di Maria lanci il progetto fiumi di Mortaruolo" "Giace in un cassetto eppure garantirebbe sicurezza in caso di eventi alluvionali"



"Quell'idea geniale per pulire i fiumi lanciata dal consigliere regionale Mino Mortaruolo nell'aprile 2016, nel corso di Sannio Start, è rimasta per tutti questi anni chiusa nel cassetto di qualche scrivania. É una vergogna". Così Antonio Iesce, esponente del Partito Democratico sannita. "Cosa succederà se dovesse verificarsi un evento alluvionale (anche una semplice pioggia secondo me) come quello che ha colpito il nostro Sannio nell'Ottobre del 2015? Beh - afferma Iesce - sarà del tutto inutile a questo punto domandarselo, ma di sicuro verrebbe da chiedersi cosa si poteva fare e perché non è stato fatto.

Alla luce di queste considerazioni sento la necessità di unirmi ai tanti cittadini che si chiedono perché non è ancora partita quella finanza di progetto per la manutenzione dei nostri fiumi, malgrado tutte le istituzioni fossero d'accordo nel corso di Sannio Start organizzato nell'aprile 2016 a Torrecuso dal nostro consigliere regionale Mortaruolo. Il neo Presidente della Provincia Antonio Di Maria tra le priorità del suo programma ha sottolineato la necessità di pulire gli alvei fluviali. Bene... Condivido senza se e senza ma questa priorità.

Al Presidente Di Maria allora dico: prendi quel progetto lanciato da Mortaruolo e iniziamo ad intervenire per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’habitat fluviale del Sannio. Un project financing dove le ditte esecutrici dei lavori saranno ristorate con la vendita degli inerti fluviali.

Quando si parla di sicurezza di un territorio, e quindi dei cittadini, - continua Iesce - non c'è colore politico, parere o regolamento che tenga.

Se non ricordo male nel settembre del 2016 ci fu una Conferenza dei Servizi, convocata dalla Provincia, dove al tavolo c'erano i rappresentanti della Provincia, del Genio Civile di Benevento, dell'Autorità di Bacino e dell'Ati proponente il progetto dove si chiuse l'iter procedimentale e fu ribadita la condivisione del progetto proposto di project financing relativo alla salvaguardia e valorizzazione dello habitat fluviale della Provincia di Benevento, esprimendo parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, atteso anche, - dichiara ancora Iesce - in considerazione degli innumerevoli e gravissimi danni causati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2015 sull'intero reticolo idrografico provinciale, l'esigenza pressante di ricorrere alla cooperazione pubblico-privato al fine di realizzare interventi di messa in sicurezza dei fiumi. Successivamente, se non erro, l’Autorità di Bacino ha dichiarato che l’intervento non può essere “spezzato” per singoli tratti ma deve essere realizzato, come da progetto presentato a Sannio Start. Ovvero su 330 km di aste fluviali primarie. Quindi non come pensava o pensa qualcuno di spezzettare il progetto ed organizzarlo localmente. Bisogna attuarlo in blocco". Da qui le conclusioni di Iesce: "Spero che questa sia davvero l’ultimissima chiamata e che si passi finalmente ai fatti".