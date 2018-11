Ponte Morandi, trapelano brutte notizie: slitta la riapertura? Pasquariello: "Sembra che il ferro si sia ossidato, ma aspettiamo i dati ufficiali"

Arrivano notizie tutt'altro che buone per quel che attiene al ponte San Nicola, che unisce il quartiere Capodimonte e le contrade limitrofe al centro di Benevento. Il ponte fu chiuso dal sindaco Clemente Mastella lo scorso agosto, dopo la tragedia che colpì Genova col crollo del ponte Morandi e la morte di oltre 40 persone. Anche il ponte San Nicola fu costruito da Morandi e Mastella chiese controlli sulla struttura e sulla relativa sicurezza prima di riaprirlo. Ad oggi il ponte è ancora chiuso, e se in un primo momento le risultanze dei controlli erano buone, tanto da spingere alcuni amministratori ad ipotizzare una riapertura, almeno parziale, nel mese di dicembre, ad oggi la situazione è drasticamente cambiata in negativo. Anche l'assessore Pasquariello, infatti, in una intervista rilasciata ad Ottochannel per il tg di oggi, conferma che dai contatti avuti con il sindaco Mastella, che sta seguendo la vicenda in prima persona con i tecnici che stanno eseguendo le verifiche, emergerebbe una situazione preoccupante. Il problema sarebbe l'ossidazione delle parti in ferro che armano il cemento con cui è costruito il ponte, un dato che se confermato spingerebbe naturalmente l'amministrazione alla massima prudenza, e dunque a spostare a data da destinarsi la riapertura del ponte. Pasquariello infatti ad Ottochannel ha spiegato: “Ho sentito il sindaco, sembra che al contrario di quanto lasciavano presagire i primi risultati delle indagini ci sono problemi al ferro, che sembra essersi ossidato, e questo porta problemi di conseguenza al cemento che lo circonda. Sembrano problemi seri, ma non voglio fasciarmi la testa. Sono meno ottimista. Proprio ai vostri microfoni evidenziavo la speranza di riaprire il ponte a Natale, oggi sono meno ottimista. Aspetto gli esiti delle indagini, se dovessero trovare conferma questi dati vedremo cosa fare. Se dovessimo tenere il ponte chiuso chiederemo comprensione ai cittadini, ma la chiusura sarebbe solo nei loro interessi”.