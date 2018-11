Rosato: "Mortaruolo è il futuro del Pd sannita" Il vicepresidente della Camera: "Contento che Mino sostenga Minniti: è giovane e bravo"



Un endorsement importanteper il consigliere regionale sannita ed ex segretario della federazione provinciale del Partito Democratico: "Sono contento che il mio amico consigliere regionale sannita Mino Mortaruolo sosterrà Marco Minniti al congresso nazionale del Partito Democratico. Con lui organizzeremo una squadra forte per il PD futuro". Così Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati, all'indomani della ufficializzazione di Mortaruolo che ha deciso di impegnarsi per Minniti al congresso. "Ho sentito Mino pochi giorni fa e ho scambiato con lui idee e progetti per questo nuovo PD che stiamo costruendo. Un PD che nel Sannio deve svilupparsi intorno alla sua figura di giovane amministratore, di consigliere regionale che ha fatto la gavetta all'interno dei partiti, prima nella DC, poi nel Partito Popolare e nella Margherita e infine oggi nel PD. Una storia politica di chi si è guadagnato tutto sul campo. Ed è stato proprio Mino a dirmi che era convinto nello schierarsi con Minniti. E così anche stavolta ci ritroviamo insieme per questa 'campagna congressuale'. Un’assise - conclude il Vicepresidente Rosato - che deve essere un confronto vero di idee e di programmi. E Minniti è l'unico che può costruire la vera alternativa a questo Governo".