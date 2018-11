Lonardo: "Violenza su donne? Qui situazione sconcertante" La senatrice di Forza Italia: "Tutti i centri che avevano aperto sono chiusi: è assurdo"

Dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne è intervenuta la senatrice sannita di Forza Italia, Sandra Lonardo, analizzando la situazione che a suo avviso, nel Sannio è sconcertante per via della scarsa possibilità delle donne vittime di violenza di trovare aiuto: "“Ben vengano nuove norme per contrastare la violenza sulle donne, auspicherei, però, che si applicassero già le leggi esistenti, come quelle relative ai centri antiviolenza, che andrebbero sostenuti in quanto unici e fondamentali punti di prossimità alle persone che subiscono maltrattamenti e soprusi, e che, invece, stanno chiudendo un po’ ovunque per mancanza di fondi".

La situazione tra la città e la provincia infatti riflette le difficoltà degli ultimi anni in materia di welfare e assistenza: i centri che con grande coraggio e grazie per lo più a specialiste volontarie avevano avviato attività in questo campo, ad oggi hanno dovuto per forza di cose alzare bandiera bianca: "Nella mia città, Benevento, e nella sua provincia, per esempio, la situazione è sconcertante: ad oggi, il centro B1 “Procedo” è chiuso, così come “Rompiamo il silenzio” a Montesarchio, o “Io donna” a Morcone, il prossimo 14 dicembre chiuderà anche “Dillo a noi” B2 a San Giorgio del Sannio e non sappiamo se il centro “Frida” sia aperto o meno. Beh, se questa è la mappa che viene a delinearsi, non possiamo certamente parlare di aiuto alle donne. Mi dicono che i soldi stanziati siano bloccati. Mi auguro che a livello regionale, così come io proporrò a livello nazionale, vengano appostati fondi cospicui per essere vicini alle donne, e perché no, anche agli uomini”.