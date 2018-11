Commercio, Ciccopiedi: "Serve forte sinergia con istituzioni" Il responsabile organizzativo di Forza Italia: "La politica deve aiutare i commercianti"

Il problema del commercio in centro storico è all'ordine del giorno del dibattito politico in città. Ieri la riunione in Camera di Commercio con il sindaco Mastella e altri componenti dell'amministrazione assieme a Confesercenti per analizzare la situazione. Oggi interviene il Responsabile Organizzativo Leonardi Ciccopiedi spiegando le sue idee per superare le difficoltà, partendo da un dato, la non contrapposizione tra negozi del centro storico e centri commerciali: "“Voglio ringraziare i commercianti che ci hanno convocato ieri, presso la Camera di Commercio, in assemblea, per discutere delle problematiche che affliggono le attività del centro storico. Io vi ho preso parte con piacere sia in qualità di imprenditore, sia in rappresentanza di Forza Italia. Voglio precisare che non credo ad una contrapposizione tra i negozi del centro ed i centri commerciali. Credo, invece, che sia nostro compito creare le condizioni migliori per una serena e proficua convivenza. Dalla riunione sono emersi notevoli spunti di discussione, indirizzati all’amministrazione comunale ma auspico che ci siano altri incontri che vedano partecipi anche l’amministrazione provinciale, la curia e tutti gli attori protagonisti coinvolti".

Fondamentali secondo Ciccopiedi le buone relazioni tra istituzioni e commercianti: "Dobbiamo far sì, tutti insieme, di creare una sintonia tra istituzioni e parti sociali. Bisogna dare delle risposte concrete che siano dalla parte degli operatori commerciali. Sono state avanzate proposte valide e convincenti per quanto riguarda i parcheggi, la Ztl, l’apertura dei musei e l’annosa questione dei dehors. Da parte dell’amministrazione comunale c’è stata un’apertura totale atta a trovare soluzioni ed una dimostrazione di grande vicinanza da parte del Sindaco verso i commercianti. Ora bisogna lavorare perché si passi dalle parole ai fatti. Forza Italia è come sempre dalla parte di chi lavora, dalla parte degli operatori di questo settore. Siamo il movimento delle partite iva. Credo sia necessario creare le condizioni migliori per agevolarli soprattutto in momenti di crisi come questo, anche intervenendo su costi e balzelli che gravano sulle spalle di chi fa impresa. Dobbiamo favorire l’imprenditorialità in ogni sua forma. Incentivare l’apertura di nuove attività ed aiutare quelle esistenti che pure sono in difficoltà. Fornire loro maggiori servizi e ridurre tasse e spese. Sta alla politica fare tutto il possibile per aiutare gli imprenditori, a loro si chiede di fare al meglio il lavoro, cercando di avere sempre le serrande alzate e le vetrine illuminate. Credo, da imprenditore e da dirigente di partito, che se Amministrazione ed imprese, si uniranno in una collaborazione concreta, si potranno davvero vincere le sfide che abbiamo davanti”.