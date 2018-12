Volano stracci e offese tra De Luca e senatrice 5Stelle Sabrina Ricciardi: "Hai offeso il Movimento". Lui replica: Ma di che parli? Io non ho case abusive

(fed. fes.) - Sono volati stracci tra il governatore Vincenzo De Luca e la senatrice 5Stelle Sabrina Ricciardi al termine di un incontro organizzato da Confindustria Benevento.

Lui nel corso dell’intervento tenuto dagli industriali sanniti più di una volta, come ha fatto negli ultimi giorni, ha parlato dei 5Stelle con toni davvero poco lusinghieri, prendendo spunto dall’ultima vicenda che ha coinvolto, a Mariglianella, la famiglia del vice premier Luigi Di Maio.

Gli attacchi e la pesante ironia la senatrice Sabrina Ricciardi se li è legati al dito. Ha atteso la fine del convegno ed ha atteso all’uscita il governatore affrontandolo di petto e chiedendo spiegazioni per le offese “al movimento”. Lo ha fatto in quanto “rappresentante del popolo in seno alle istituzioni”.

Ma il governatore De Luca, che ama davvero poco le critiche ed il contraddittorio, ha replicato a sua volta: “Ma di cosa parla, io non ho case abusive”, ha ironizzato guadagnando presto l’uscita accompagnato da scorta e codazzo.

Lo scontro non passerà sotto silenzio, così come non è passata inosservata l’ironia che negli ultimi giorni ha utilizzato De Luca contro Di Maio e la sua famiglia. Il clima in Regione, con i 5Stelle, non è dei migliori. E questo episodio contribuirà ad esasperare ulteriormente gli animi.