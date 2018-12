Martedì 11 dicembre Consiglio Comunale All’ordine del giorno ci sarà l’approvazione di vari regolamenti comunali: ecco quali

Il presidente Luigi De Minico ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale per martedì 11 dicembre alle ore 8:30 per il seguente ordine del giorno:

concessione dell’immobile ex suore Orsoline all’Università degli Studi del Sannio; approvazione regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Benevento; approvazione del regolamento comunale “Modalità operative di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento D.A.T. (legge 219/2017) ed istituzione del registro; approvazione regolamento degli artisti di strada e diffusione delle opere d’ingegno; approvazione del regolamento del servizio di trasporto locale e approvazione dello statuto-regolamento dei Centro sociali polivalenti per anziani.