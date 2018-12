Piano urbano dei parcheggi, la ricetta del Movimento 5 Stelle Le proposte della consigliera comunale Annamaria Mollica

Il movimento 5 stelle di Benevento lancia una serie di proposte all'amministrazione comunale per contribuire a risolvere il problema “molto sentito dell’uso gratuito e a pagamento degli stalli di sosta”. Il MoVimento 5 Stelle recepisce i suggerimenti dei cittadini e li propone con un anota a firma della consigliera comunale e Componente della Commissione Mobilità Annamaria Mollica.

Sono 4 le modifiche che potrebbero essere apportate: riservare le strisce gialle ai residenti, in modo gratuito, nelle fasce orarie comprese tra le 20 di sera e le 9 del mattino, rendendole a pagamento nelle restanti fasce orarie, con agevolazioni a favore dei residenti che ne facciano richiesta; effettuare i pagamenti per l’occupazione delle strisce blu non solo ai parcometri di strada, ma anche mediante “gratta e sosta” acquistabili presso rivendite autorizzate o tramite “sostApp” scaricabili da smartphone; aumentare a due unità i posti di sosta momentanea assegnati ad ogni farmacia, ed infine istituire stalli di sosta riservati ai disabili nelle strade che ne risultino ancora sfornite e potenziarne il numero nei pressi dei pubblici uffici.

“La presente proposta – spiega Mollica -, in sintonia con gli orientamenti maturati nella bozza del Piano dei parcheggi, primo passo col Piano traffico verso la redazione del PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile), viene incontro alla primaria esigenza di non incidere di un solo euro sulle casse comunali: la concessione esclusiva delle strisce gialle ai residenti è riferita alla fascia oraria in cui è prevista la sosta gratuita per tutti.

Ai residenti viene concessa la sola possibilità di un parcheggio notturno garantito e più sicuro.

Dalle ore 9 del mattino le strisce gialle, divenendo anch’esse a pagamento ma disponibili per tutti, verranno incontro a molteplici esigenze, in particolare a quelle del commercio cittadino, chiamato a favorire la sosta a pagamento dei clienti, per esempio con la distribuzione gratuita di appositi tickets”.