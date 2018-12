Messa a norma antincendio scuole, ecco i fondi per 50 edifici Mortaruolo: "Via libera a 50 progetti del Sannio per oltre 2,5 min di euro"

“Sono ben 50 le proposte degli Enti della provincia di Benevento alle quali come Regione Campania abbiamo dato il via libera per complessivi 2.726.402,50 euro relative alla concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura, Erasmo Mortaruolo.

"Continua lo sforzo davvero inedito - commenta Mortaruolo - della Regione Campania sul tema dell’edilizia scolastica. La Regione conferma il suo impegno a favore degli studenti campani e per la sicurezza degli ambienti scolastici attraverso un programma strutturale di interventi che consentirà intervenire su tutte le situazioni di maggiore criticità. Proprio per il Sannio, insieme all'Assessore all'Istruzione Lucia Fortini tenacemente impegnata sul tema, abbiamo riservato molte delle risorse previste per mettere al sicuro tante nostre scuole. È un grande investimento di civiltà”.

I progetti finanziati ai Comuni del Sannio riguardano:

Interventi di adeguamento alle norme antincendio della scuola secondaria di primo grado dell’IC “Abbamondi” del Comune di Vitulano - € 49.958,96

Lavori di adeguamento e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico adibito a scuola di primo grado “Massimo D’Azeglio” - edificio scolastico con palestra in via Turistica del Lago a Telese Terme - € 50.000,00

Lavori di miglioramento e adeguamento protezione attiva antincendio a servizio dell’Istituto Comprensivo Statale “Settembrini” di San Leucio del Sannio - € 22.506,59

Lavori di completamento del miglioramento sismico della scuola elementare Principe di Napoli – opere antincendio - € 50.000,00

Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Dugenta - € 50.000,00

Lavori di adeguamento antincendio della scuola primaria di Pannarano - € 50.000,00

Lavori di adeguamento e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico adibito a scuola primaria in viale Minieri - € 50.000,00

Intervento di messa in sicurezza del plesso scolastico di Campoli del Monte Taburno - € 50.000,00

Lavori di adeguamento alle norme antincendio dell'edificio scolastico "Clementina Perone” per variazione di classe antincendio da tipo 0 a tipo 1 del Comune di Bonea - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola media "Federico Torre" di Benevento - € 50.000,00

Lavori di adeguamento alle norme antincendio dell'edificio scolastico adibito a scuola primaria e scuola secondaria alla via Garibaldi nel comune di Castelpagano - € 50.000,00

Lavori di adeguamento alle norme antincendio dell'edificio scolastico della scuola primaria di via Misciuni per variazione di classe antincendio da tipo 0 a tipo 1 - € 50.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sito nel Comune di Baselice alla Via Borgo Oliveto - € 54.936,95

Adeguamento antincendio della scuola media "Moscati" di Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola media "Giovanni Pascoli" di Benevento - € 50.000,00

Lavoro di adeguamento alle norme antincendio dell'edificio scolastico adibito a scuola dell'infanzia e scuola primaria "Giovanni Paolo II" alla via Principe di Piemonte nel comune di Sassinoro - € 50.000,00

Lavori di messa a norma antincendio della scuola secondaria di primo grado del Comune di Foiano di Val Fortore - € 49.000,00

Lavori di adeguamento alle norme antincendio dell'edificio scolastico adibito a scuola dell'infanzia e scuola primaria "Giovanni Paolo II" alla via Principe di Piemonte nel comune di Sassinoro - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "Nicola Sala" di Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "Grimoaldo Re" di Benevento - € 50.000,00

Lavori di adeguamento e messa a norma antincendio dell’edificio scolastico adibito a scuola materna comunale in via Papa Giovanni XXIII - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare e media "Sant'Angelo a Sasso" in via Pascoli in Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "San Modesto II" sita in via Palermo in Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "Pezzapiana" sita in C/da Pezzapiana in Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "Silvio Pellico" sita in via Silvio Pellico in Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "Papa Orsini" sita in C/da Epitaffio in Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "Pacevecchia" sita in via C. Ricci in Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "San Vito" sita in via Pio IX in Benevento - € 50.000,00

Lavori di messa a norma antincendio della scuola primaria sita in via Roma nel Comune di Circello - € 50.000,00

Progetto per l'adeguamento funzionale e la messa a norma degli impianti antincendio del plesso scolastico secondario di primo grado "Mario De Mennato" di Ponte - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "San Filippo" sita in Via Port'Arsa di Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "San Giuseppe Moscati" sita in via Ciletti in Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio della scuola elementare "Mazzini" sita in Piazza Risorgimento in Benevento - € 50.000,00

Adeguamento antincendio edificio scolastico di proprietà comunale in via Ettore Bocchino a Calvi - € 50.000,00

Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi edifici comunali Scuola Media “Foscolo” in via Vitulanese a Montesarchio - € 50.000,00



I progetti finanziati alla Provincia di Benevento:

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico "A. Moro” di Montesarchio - € 70.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio del Liceo statale “Guacci” di Benevento - € 70.000,00

Messa a norma antincendio dell'Istituto Superiore “Galilei - Vetrone” di Benevento - € 70.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede alberghiero "Le Streghe - Marco Polo" di Benevento - € 70.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico Istituto d'Istruzione Superiore “Alberti” di Benevento - € 70.000,00

Istituto professionale agrario “Vetrone” di Benevento - € 70.000,00

Interventi di messa a norma antincendio dell'Istituto tecnico economico di Circello - € 70.000,00

Messa a norma antincendio dell'Istituto “Rampone” di Benevento - € 70.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio sede del Liceo Classico di Airola - € 70.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede dell'Istituto "Lombardi" di Airola - € 70.000,00

Liceo Classico "Virgilio" di San Giorgio del Sannio - € 70.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede del liceo economico "Telesi@" di Solopaca - € 70.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede dell'alberghiero di Colle Sannita - € 70.000

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico “Rampone Palmieri” di Benevento - € 70.000,00

Adeguamento e messa a norma antincendio dell'edificio scolastico sede del Convitto nazionale “Giannone” di Benevento - € 70.000,00