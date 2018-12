Alta velocità, il M5S chiede tavolo di confronto con Rfi I parlamentari sanniti impegnati per risolvere anche l'annosa questione della Benevento – Napoli

“In questi mesi molte sono state le sollecitazioni affinché si cominciassero realmente ad affrontare le problematiche relative alla linea ferroviaria Benevento - Cancello via Valle Caudina. Come Movimento 5 Stelle ne abbiamo fatta una priorità ed è infatti di qualche mese fa l’interrogazione con la quale si intendeva sollecitare RFI a subentrare alla gestione regionale di EAV”.

Così il deputato sannita del Movimento 5 Stelle Pasquale Maglione che spiega: “L’impegno chiaramente non si è esaurito con la mera interrogazione ma si è avviata una interlocuzione con il Ministero dei Trasporti per fare in modo che appunto avvenga questo subentro. Proprio attraverso questa interlocuzione si sta lavorando all’avvio di un tavolo di confronto tra Ministero e Regione affinché si possano concordare al più presto i termini della cessione. Parimenti, insieme alle colleghe Ricciardi e De Lucia, stiamo seguendo la vicenda legata al tratto sannita dell'alta velocità e alta capacità Napoli - Bari. A questo scopo, la senatrice Ricciardi componente della Commissione Trasporti, ha fatto specifica richiesta di un tavolo di trattative con RFI per avviare un confronto costruttivo per meglio calibrare le ricadute positive dell’opera nel territorio sannita. Il tavolo servirà anche per valutare possibili migliorie in fase esecutiva e a strutturare un necessario rilancio della stazione centrale di Benevento".