Provincia, decadono i vertici dell'ASi Ponte Valentino Il provvedimento del presidente Di Maria. Confermati amministratori di Samte e Sannio Europa

(Red. Bn.) In conformità alla decisione assunta oggi dal Consiglio Provinciale di Benevento in materia di Indirizzi per la designazione di rappresentanti provinciali presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, ed, in particolare all’art. 9 relativo alla decadenza di tutte le nomine a seguito della proclamazione del nuovo Presidente della Provincia, il Presidente Antonio Di Maria, proclamato eletto il 1° novembre scorso, ha decretato la decadenza dalla carica di rappresentanti dell’Ente in seno al Consiglio Generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale i Signori: Fortunato Costantino, Lucia Catalano, Giorgio Nardone e Romano Patrizia.

Con altri due distinti Decreti il Presidente Di Maria ha, invece, confermato nell’incarico di Amministratore Unico Domenico De Gregorio per la Società partecipata Samte srl e Giuseppe Sauchella per la Società partecipata Sannio Europa scpa.