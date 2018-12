"Progetto Sannio" di Fucci incontra presidente Di Maria Strade ed infrastrutture al centro dell'incontro in Provincia

Nell'ambito degli incontri istituzionali che il presidente della Rocca dei Rettori sta tenendo con i partiti, le associazioni ed i movimenti, che lo hanno supportato nella elezione a presidente della Provincia, stamattina, presso la Rocca, si é svolto un interessante incontro tra il movimento "Progetto Sannio", guidato dall'avvocato Vittorio Fucci, già assessore regionale, e il presidente della provincia Di Maria.

Per "Progetto Sannio" presenti anche il sindaco ed il vicesindaco di San Giorgio la Molara, Nicola Devizio e Michele Gagliardi. Alla Rocca anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro. Nel corso dell'incontro, i rappresentanti di "Progetto Sannio" hanno posto l'accento sulle scottanti problematiche che affliggono il Sannio e che richiedono urgente soluzione: la realizzazione di una rete viaria che liberi il Sannio dall'isolamento, di strutture ed infrastrutture in genere, nonché di iniziative che determinino le condizioni per risolvere il dramma della disoccupazione giovanile.