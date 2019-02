Paolucci: "Città Europea del Vino? Un flop, non c'era nessuno" L'esponente di Fratelli d'Italia: "DImostrazione dell'inadeguatezza della classe politica sannita"

All’indomani della serata inaugurale di Sannio Città Europea del Vino dure critiche vengono espresse dall’esponente di Fratelli d’Italia Federico Paolucci, ritenendo la serata un flop: “La serata inaugurale di falanghina Sannio città europea del vino è la riprova che la classe politica e dirigente Sannita non è all'altezza di governare le opportunità che offre al territorio chi lavora e si sacrifica. Già la serata inaugurale, una kermesse in sordina per pochi intimi, è la cartina al tornasole di un approccio provincialista che questa terra non merita. Nessuno si è accorto di un evento che avrebbe meritato ben altra partecipazione popolare e mediatica. Prosit”