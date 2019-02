Provinciali: presentata la lista di "Sannio in Movimento" "Obiettivo ampio coinvolgimento e svolta su rifiuti, viabilità ,Sviluppo"

La prima lista ad essere stata depositata per le elezioni provinciali del 10 Marzo è stata quella di "Sannio in Movimento". Pochi minuti dopo le 9, infatti, i rappresentanti di "Sannio in Movimento" composta da alcuni rappresentanti di Fratelli d'Italia con in testa il Portavoce provinciale Federico Paolucci si è recata presso l'ufficio elettorale alla "Rocca dei Rettori" per consegnare l’elenco degli amministratori che correranno per andare a comporre il consiglio provinciale a sostegno del Presidente Antonio Di Maria, già eletto lo scorso Ottobre.

All'uscita dal palazzo provinciale, il primo firmatario e presentatore della lista, Lucio Di Sisto, consigliere comunale di Sassinoro si è soffermato per una brevissima dichiarazione:

"Il nostro obiettivo è quello di favorire il coinvolgimento più ampio possibile di tutti quegli amministratori che hanno a cuore il futuro del Sannio e che vogliono determinare una svolta su Rifiuti, Agricoltura, Viabilità, Infrastrutture e Sviluppo territoriale, fuori da logiche meramente gestionali."

Depositati contrassegno, programma e lista, che è così composta: Pedicini Francesca (Consigliere comunale di San Giorgio del Sannio), Montella Carmine (Sindaco di Paolisi), Colangelo Rosaria (Consigliere comunale di Paupisi), Mucciacciaro Lucio (Sindaco di Fragneto L'Abate), Cesare Raffaella (Consigliere comunale di Bonea), Iannella Francesco Antonio (Consigliere comunale di Vitulano), Ruggiero Clementina (Consigliere comunale di Bucciano), Brancaccio Salvatore (Consigliere comunale di Baselice).