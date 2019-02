Il Rummo "raccapricciante". Botta e risposta Lonardo - De Luca Domani a Palazzo Mosti nuovo incontro dei sindaci sul tema della sanità

“Non commento le esternazioni rilasciate ieri dal Presidente De Luca. La verità è sotto gli occhi di tutti: cittadini, sindacati, personale e medici dell’ospedale... loro sanno bene chi fa demagogia e chi racconta la verità dei fatti”. Così in una nota la Senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo sulle parole del Governatore che ieri in città per la cerimonia inaugurale di Sannio città europea del vino ha commentato la lettera della senatrice azzurra. La Lonardo, infatti, venerdì ha scritto a De Luca e al Ministro della Salute Giulia Grillo invitandoli a Benevento a constatare la situazione dell'ospedale Rummo definita "raccapricciante". Termine che De Luca decide di rimandare al mittente: "L'unica cosa raccapricciante è la sua lettera" ha detto il Governatore accusandola poi di demagogia.

Al di là dei battibecchi resta una situazione caotica per la sanità sannita. Aggressioni al personale sanitario, lunghe attese in pronto soccorso e l'interrogativo per il Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti.

Una situazione al centro di un nuovo incontro, in programma domani pomeriggio a Palazzo Mosti. Lì il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella ha convocato i sindaci della provincia di Benevento per un confronto su “sanità e ospedali” alle 17 (prima si tratteranno altre questioni 15 Atem Gas; 16 Autonomia differenziata).