Provinciali: Mortaruolo scende in campo a sorpresa La candidatura del consigliere regionale ha più l'aria di voler dare un segnale politico

Sorpresa nella lista del Partito Democratico per il consiglio provinciale. Tra i dieci nomi presentati questa mattina alla Rocca, al primo posto c’è quello di Mino Mortaruolo, consigliere regionale dem.

Un segnale forte dunque in un momento in cui la tensione in casa dem è alta e sembra essere naufragata definitivamente la possibilità di una ricomposizione della frattura dell’area zingarettiana, quantomai intenzionata a presentare la propria lista autonoma per le provinciali.

Mortaruolo, da quanto trapela, ha raccolto le sollecitazioni della direzione, impegnandosi personamente nonostante il suo ruolo di consigliere regionale. Una candidatura che, a prescindere dalla velleità, ha come fine quello di “certificare” che il Pd è in campo per queste provinciali, a partire dai vertici.

Le altre caselle sono poi occupate da Vito Fusco, Giuseppe Di Cerbo, Vittoria Guerrera, Renato Lombardi, Lidia Martuccio, Antonella Pepe, Anna Romano, Giuseppe Ruggiero e Giovanni Varricchio.