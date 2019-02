Il Pd tra Mortaruolo, gli zingarettiani e le primarie Il consigliere regionale: "Ho la tessera da quando avevo 16anni, ovvia la mia disponibilità"

C’è anche Mortaruolo dunque in campo per il Pd alle prossime provinciali, col numero uno. C’era la volontà di dare un segnale, dopo che si era compresa l’intenzione che l’area degli zingarettiani non avrebbe desistito dal prsentare una seconda lista.

L’incontro di ieri in direzione si è svolto in un clima quasi pacato, nessuna tensione, poche parole, una situazione quasi surreale...evidenza, secondo qualcuno, di una volontà ancora più marcata di strappare: preso atto della situazione di stallo è arrivata la disponibilità di Mortaruolo a entrare in lista.

“Ho la tessera da quando avevo 16 anni era inevitabile dare la mia disponibilità” è il commento del consigliere regionale. “Il Partito è in campo e lo è con una lista di partito: è un segnale” E’ la volontà di dare un segnale dunque, anche in un momento di difficoltà per il partito. Non solo Mortaruolo, altri ieri hanno dato disponibilità a scendere in campo per le provinciali, ma quella del consigliere regionale è un simbolo importante.

Certo resta da riflettere, e probabilmente il dopo primarie, più che il dopo provinciali, servirà proprio a questo: a capire oggi cosa c’è, come si è arrivati ad esempio alle tensioni sulla presentazione della seconda lista, disconosciuta ufficialmente dai vertici.