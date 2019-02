Mastella: "Cinque Stelle assurdi: penale affidato al popolo" Il sindaco: "Siamo al far west della giustizia: di fronte a questo o si scappa o si combatte"

Si scaglia ancora una volta contro i Cinque Stelle il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, per la votazione sul caso Diciotti con cui la base si è pronunciata per il salvataggio di Salvini in Parlamento.

Per Mastella Salvini non era da processare, ma è nettamente contrario a quanto fatto dal Movimento, col coinvolgimento della base in un caso penale: “Premesso che ritengo che Salvini non andava processato però resto esterrefatto quando penso a come hanno fatto i 5 Stelle che , per calcolo

Politico , hanno pensato di affidare la materia penale in questione alla volontà popolare .cosi facendo siamo al far west della giustizia”.

Una tendenza che secondo Mastella prevede due scelte: l’esilio volontario o la lotta in patria, e il sindaco sceglie la seconda opzione: “ Per evitare queste cose o si combatte o si va all’ estero in esilio . Io resto” .