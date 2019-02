Fratelli d'Italia nomina Profeta responsabile 'Università' "Sarò elemento di congiunzione tra l'Ateneo e il partito"

Niccolò Profeta nuovo responsabile Università della Provincia di Benevento per Fratelli d'Italia. La nomina da parte del coordinatore provinciale Federico Paolucci e l'onorevole Paola Frassinetti, Vicepresidente della VII Commissione (cultura, scienza e istruzione) che in una nota Profeta ringrazia “per la nomina concessa”. E commenta: “Sarà per me un onore ricoprire questo incarico e mi impegnerò al massimo per essere un elemento di congiunzione tra l'Università del Sannio e "Fratelli d'Italia", affinché i problemi del mondo accademico possano essere portati sui tavoli istituzionali e declamati con tono politico. L'Università – sottolinea Profeta - è un punto nevralgico per lo sviluppo della nostra città e della provincia e per questo deve essere implementata e potenziata con fervore da tutte le istituzioni pubbliche e dagli studenti. Il cambiamento passa per l'istruzione”.