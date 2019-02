Ecco i candidati al Consiglio provinciale Tutte ammesse le liste in corsa per le elezioni del prossimo 10 marzo

Sono state ammesse alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale del 10 marzo 2019 tutte le liste presentate nei giorni di domenica 17 febbraio e lunedì 18 febbraio scorsi.

L’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento ha concluso nel primo pomeriggio di oggi l’esame, secondo le norme regolanti la materia, dei documenti allegati alle Liste dei Candidati.

Il verbale dell’Ufficio Elettorale è pubblicato all’Albo Pretorio e nella Sezione “Elezioni Provinciali” del portale della Provincia. Di seguito le liste dei candidati secondo l’ordine di presentazione all’Ufficio Elettorale.

Lista “Sannio In Movimento”

Pedicini Francesca, Montella Carmine, Colangelo Rosaria, Mucciacciaro Lucio, Cesare Raffaella, Iannella Francesco Antonio, Ruggiero Clementina e Brancaccio Salvatore.

Lista L'Altro Sannio

Amato Marisa, Antonino Cinzia, Bozzuto Giuseppe, Conti Roberta, Di Somma Catello, Mancini Rossella, Napoletano Michele, Parisi Domenico, Rocco Armando e Viscusi Valerio.

Lista “Noi Sanniti”

Abbamondi Angela, Caggiano Lucia, Cataudo Claudio, De Vizio Nicola, Di Lonardo Raffaele, Lombardi Nino, Meoli Alessandra, Paglia Luca, Ricci Giuseppe, Tesauro Addolorata.

Lista “PD - Partito Democratico”

Mortaruolo Erasmo, Di Cerbo Giuseppe, Fusco Vito, Guerrera Vittoria, Lombardi Renato, Martuccio Lidia, Pepe Antonella, Romano Anna, Ruggiero Giuseppe Antonio, Varricchio Giovanni.

Lista “Sannio Campania Europa”

Antonaci Achille, Bernardo Antonietta, Carofano Pasquale, Covino Concetta, D'Orta Fabrizio, Falato Giulia, Fiorillo Elio Graziano, Matarazzo Francesco, Vessichelli Domenico e Marmorale Chiarina.

L’Ufficio Elettorale ha indetto per mercoledì 20 febbraio il sorteggio per assegnare il numero d’ordine delle Liste dei Candidati sulla scheda elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale.