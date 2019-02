Provinciali: ecco l'ordine delle liste Effettuato il sorteggio, assegnato il numero d'ordine sulle schede

L’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, come annunciato, ha proceduto stamani, alle ore 9.30, presso la Rocca dei Rettori al sorteggio per assegnare il numero d’ordine delle Liste dei Candidati sulla scheda elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale del prossimo 10 marzo.

Al sorteggio ha assistito, oltre alla Stampa, una sola rappresentante di Lista: Mariagrazia Chiusolo, per “Noi Sanniti”, Consigliere comunale in carica.

Il Responsabile dell’Ufficio, dott.ssa Libera Del Grosso, dopo l’estrazione, uno per uno, dei bussolotti dall’urna, contenenti ciascuno il simbolo delle Liste in competizione, ha proclamato l’ordine di assegnazione delle Liste sulla Scheda Elettorale, che risulta essere il seguente:

1. “PD – PARTITO DEMOCRATICO”

2. “SANNIO IN MOVIMENTO”,

3. “L’ALTRO SANNIO”

4. “NOI SANNITI”,

5. “SANNIO CAMPANIA EUROPA”.