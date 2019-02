Mortaruolo: "Piano Strade: nel Sannio sinergia con cittadini" "Quanto messo in campo col comitato Viabilità Negata è una battaglia di civiltà"

Il consigliere regionale Mino Mortaruolo è intervenuto attraverso i social in merito al Piano Strade varato dalla Regione Campania: "“Sono trascorsi solo tre mesi dalla presentazione del #PianoStrade della Regione Campania e oggi, con i decreti di ammissione, possono partire i primi 100 cantieri.

Investimenti per 2,5 miliardi di euro di cui circa 550 milioni per il finanziamento di 287 progetti esecutivi, relativi a interventi di messa in sicurezza di strade provinciali e comunali".

Attenzione anche per il Fortore, la cui viabilità è da tempo oggetto di proteste e appelli da parte dei cittadini residenti: "Tra questi, anche la Strada Provinciale 45, collante tra il comune di Montefalcone di Val Fortore e la città di Benevento. Una battaglia di civiltà che abbiamo portato avanti con il Comitato Viabilità Negata che ho avuto ancora una volta il piacere di incontrare qualche giorno fa insieme al presidente Vincenzo De Luca.

Erano emozionatissimi e gli hanno consegnato una lettera bellissima con l'invito ad essere una giornata lì, a Montefalcone di Val Fortore, per “una conoscenza più diretta e profonda della nostra realtà e magari insieme riflettere sulle prospettive che essa suggerisce e verificare se esistono altri campi che potrebbero dare frutti ugualmente importanti ed ambiti qualora fossero resi fertili dal seme della collaborazione e dell’impegno”.

È la storia di una straordinaria sinergia tra i cittadini, le Istituzioni e chi crede che la politica sia volta al perseguimento del bene comune!”