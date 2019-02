De Caro: Provinciali? Niente strappi, il Pd ha una sola lista Presentazione in vista delle primarie e lo sguardo è alle regionali: sosterrò De Luca

Primarie, provinciali, regionali. Tre competizioni per le quali il Partito Democratico sannita recita uno “spero, promitto e iuro” da manuale, applicato rispettivamente ai tre appuntamenti elettorali.

Spera Umberto Del Basso De Caro, candidato alla segreteria regionale, che la partecipazione alle prossime primarie del Pd, fissate per il 3 marzo, sia un dato almeno considerevole e che coinvolga “almeno 700mila persone”.

Lo ribadisce dalla sede del partito di Benevento dove ha presentato le liste. Due quelle nazionali “Fianco a fianco” (capolista Carmine Valentino, segretario provinciale Pd) e “Campania per Martina” (capolista il consigliere regionale, Mino Mortaruolo), a sostegno di Maurizio Martina. Due anche quelle regionali che affiancheranno, invece, la sua corsa per Napoli “Democratici e Progressisti” guidata dal coordinatore cittadino, Giovanni De Lorenzo e “Territorio e Partecipazione” capeggiata da Stefania Paolo.

Torna sulla sua candidatura “che – dice - metto a servizio del partito con spirito liberale e collaborativo e per le aree interne che rischiano depressione e spopolamento”. “Un partito – prosegue – che va ricostruito. Credo che in Campania debba essere revisionato e vivere di luce propria, portando avanti un proprio progetto politico”.

Non manca una stoccata al Governo che è contemporaneamente un 'mea culpa'. “Se avessimo un partito normale per il Governo che c'è dovremmo raccogliere il 30per cento senza campagna elettorale. Siano ancora al 18, invece, perché la popolazione non ci percepisce ancora come valida alternativa”.

La “promessa”, poi, per le provinciali del prossimo 10 marzo nel Sannio. Una promessa di “unità e onestà” che il partito democratico non ha mai rotto, a differenza di altri. “Il Pd per le provinciali ha una sola lista. Noi non abbiamo mai neanche valutato altre liste. Non sono mai arrivate su questo tavolo. Non abbiamo prevaricato nessuno. Sono scelte di chi aveva già deciso e se ne assumerà, poi, la responsabilità” conclude e poi chiarisce con una battuta: “Ricordate il presepe di Casa Cupiello... ”.



Infine giura un sorprendente sostegno al Governatore De Luca in vista delle Regionali. “Non ci siamo mai fatti la guerra – spiega – ma sono per il pensiero plurale e per l'autonomia del partito rispetto alle istituzioni. Continuerò a sostenere De Luca apertamente. Se altri hanno opinioni diverse sarà il momento di venire allo scoperto e parlare pubblicamente”.