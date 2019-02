Primarie, il Pd invita alla partecipazione Appuntamento domenica, dalle 8 alle 20, al President

Si svolgeranno domenica, dalle 8 alle 20, le Elezioni Primarie per il Segretario e l'Assemblea Nazionale e per il Segretario e l’Assemblea Regionale del Partito, presso l'Hotel President.

La comunicazione del coordinatore cittadino PD, Giovanni De Lorenzo, ribadisce come "ai sensi dell'art.10 del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale, approvato in data 28.11.2018, possono partecipare al voto tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrino nei requisiti di cui all'art.2, comma 3, dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo Pubblico delle elettrici e degli elettori”.

Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto ad esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale ed a devolvere un contributo di due euro. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola con il tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro.

"Con questo evento - ribadisce il coordinatore cittadino PD, Giovanni De Lorenzo, terminerà la fase congressuale. Quindi, rivolgo un invito a tutte le democratiche ed a tutti i democratici della città di Benevento alla partecipazione alla fase finale di questo percorso. Con l'auspicio che, al termine della fase congressuale, il partito sia più forte e possa continuare ad affrontare le problematiche collettive nel rispetto della diversità di opinioni e con la leale e concreta collaborazione di tanti".