Ferrovia Valle Caudina. Maglione: niente speculazioni Il deputato del Movimento Cinque Stelle: lavoriamo al passaggio ad Rfi

Il deputato del Movimento Cinque Stelle Pasquale Maglione interviene rispondendo ad alcune dichiarazioni del senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone "che - scrive Maglione - improvvisamente si interessa della tratta ferroviaria Benevento-Cancello via Valle Caudina. Un interessamento tardivo considerando che già dal mio insediamento, da ricordare il sopralluogo con la collega De Lucia al cantiere della famigerata frana, me ne sono sempre occupato. Non posso non cogliere una certa superficialità nel suo intervento in quanto richiama il Ministro delle Infrastrutture Toninelli a delle responsabilità che non gli competono visto che la tratta in questione è di proprietà della Regione. Nonostante ciò il Ministero ha stanziato oltre 30 milioni di euro per l’ammodernamento dei sistemi di sicurezza la cui mancata omologazione agli standard nazionali sta determinando l’accentuarsi di quei disagi già noti da anni.

Voglio comunque tranquillizzare il senatore perché, anche grazie all’interessamento della senatrice Ricciardi in Commissione Trasporti, abbiamo già sottoposto la questione al Ministro, già del resto interrogato dal sottoscritto, e con gli uffici tecnici si sta valutando in modo fattivo la possibilità che la tratta passi ad RFI che ad oggi è l’unico soggetto capace di mettere in campo gli investimenti coerenti per il recupero di un’arteria ferroviaria strategica per l’intera provincia ed in particolare per la Valle Caudina. Novità, in tal senso, potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

Quando il suddetto passaggio avverrà, allora sì che avrà senso interrogare il Ministro. Farlo adesso ha solo il gusto di una mera speculazione politica utile, forse, a raccogliere un minuto di visibilità".