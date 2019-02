Paolucci a Maglione: Valle Caudina non è una questione privata Il portavoce di Fratelli d'Italia interviene rispondendo al deputato del M5Stelle

"Con una nota piccata l'onorevole Maglione si è ingelosito dell'interessamento del senatore Iannone sulla situazione della Valle Caudina, addirittura rimproverando l'inopportunità di interrogare il Ministro, atteso che la Ferrovia Valle Caudina è di competenza regionale. E accusandolo addirittura di "speculazione politica".

Così Federico Paolucci - Portavoce provinciale Fratelli d'Italia Benevento, interviene con una nota e prosegue: "Peccato che lo stesso Maglione, in data 2 ottobre 2018, ha egli stesso proposto interrogazione a risposta scritta allo stesso Ministro Toninelli (n.4/01261) dal contenuto più o meno analogo a quello preannunziato dal Senatore Iannone. Interrogazione alla quale, allo stato, non pare sia stata data ancora risposta. Vi è da chiedersi come mai se Maglione interroga il Ministro Toninelli (del suo stesso partito, peraltro) è un atto virtuoso e se invece lo fa il Senatore Iannone è speculazione politica? Lo stesso, inoltre, annuncia trionfalmente che "con gli uffici tecnici si sta valutando in modo fattivo la possibilità che la tratta passi ad RFI". Speriamo che Toninelli non abbia commissionato un'altra stima costi-benefici, come per la TAV.

Non si innervosisca, l'onorevole Maglione, se un suo collega parlamentare intende occuparsi di un problema che sta a cuore ad entrambi ed all'intero territorio del Sannio e della Valle Caudina. Non è una questione privata. Al suo posto io sarei lieto di collaborare per la risoluzione del problema".