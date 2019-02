La grillina che accusò Pepe travolta da rimborsopoli L'ex sindaco: "Io assolto, lei costretta a dimettersi. il tempo è galantuomo"

Non salva la faccia Giulia Sarti, parlamentare del Movimento Cinque Stelle travolta dallo scandalo dei rimborsi. In un primo momento aveva accusato l'ex compagno dicendo che era stato lui a impedirle di restituire i rimborsi come previsto dal regolamento grillino. La procura di Rimini però ha archiviato l'inchiesta sull'uomo, Bogdan Tibusche, denunciato dalla Sarti, che nel contempo si è dimessa da presidente della Commissione giustizia della Camera. Si parla di 23mila euro spariti nel nulla.

La Sarti a Benevento è nota in particolare per i commenti fortemente giustizialisti sull'ex sindaco di Benevento Fausto Pepe e sulla sua giunta (era il 2014) , insinuando connivenze con i clan camorristici e ipotizzando voto di scambio. E quando Pepe chiese di rettificare le inesattezze dette durante una trasmissione televisiva (era Otto e Mezzo) la grillina rifiutò piccata.

Oggi Pepe commenta la notizia dell'autosospensione della Sarti e dello scandalo di rimborsopoli ricordando la vicenda che li vide protagonisti: “Com'è strana la vita, io oggi assolto e lei costretta alle dimissioni. E' vero, la vita è spesso galante”.