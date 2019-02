Primarie Pd, Richetti nel Sannio: "Ritroviamo l'Unità" Questa mattina la visita dell'esponente nazionale dei Dem lungo Corso Garibaldi

Il Pd affida alle primarie il compito di ritrovare l'unità e guarda alle Europee come prossimo banco di prova per mostrare un partito rinnovato non solo nelle cariche, ma anche nei contenuti. Ne è certo Matteo Richetti che dal Sannio ribadisce il suo sostegno a Maurizio Martina alla guida del partito e auspica che “con l'ex segretario reggente possa esserci anche l'affermazione del candidato sannita alle primarie in Campania, Umberto Del Basso De Caro”. In senatore del Pd questa mattina ha visitato Benevento dove è stato accolto da dirigenti e simpatizzanti del partito presso il gazebo allestito lungo Corso Garibaldi. Una visita in vista delle Primarie di domenica prossima. Appuntamento rispetto al quale l'esponente nazionale dei Dem ha ribadito l'invito all'unità: “Bisogna ritrovare l'unità nella chiarezza. Stiamo uniti, il Paese e i nostri elettori ci chiedono di fare chiarezza e stare uniti. Noi insieme a Martina stiamo chiedendo un partito che affronti tutti questi nodi”. Un discorso interno al partito che deve guardare con attenzione ai temi che riguardano il Paese, in primis alle politiche di contrasto alla povertà: “Bisogna fare un'opposizione nei contenuti. La Campania è piena di situazioni che il reddito di cittadinanza non risolverà”. Ed in vista del voto di domenica in Campania dal senatore del Pd il sostegno all'ex sottosegretario alle Infrastrutture: “E' una persona che ha mostrato grande attenzione soprattutto nei confronti dei più giovani. Basta guardare al progetto e alle idee di partito. Non è una questione di età ma di coraggio, Umberto ce lo sta mettendo e mi auguro che domenica prossima insieme a Martina ci possa essere anche una sua affermazione”. Attenzione rivolta, infine, alle elezioni Europee. Un appuntamento per il quale Richetti guarda all'esempio di Cortez negli Stati Uniti e per tornare a vincere auspica in “candidature forti, radicate sul territorio”, ma ribadisce l'esigenza di “una proposta concreta e interpretata in maniera credibile”.