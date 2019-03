Dopo il maltempo riapre il museo del Sannio E arriva anche l'adesione alla Settimana dei Musei

Il Museo del Sannio in piazza Matteotti di Benevento riapre i propri battenti da sabato 2 marzo 2019.

Come si ricorderà, il Museo era stato chiuso al pubblico lo scorso 23 febbraio a causa delle violente raffiche di vento che avevano investito la Città capoluogo compromettendo la tenuta della copertura in plexiglass di una delle Sale espositive.

In questi giorni la copertura è stata messa in sicurezza e, dopo un sopralluogo del Responsabile del Patrimonio della Provincia, ing. Michelantonio Panarese, che ha dato il via libera, la Responsabile della Gestione Musei dell’Ente, dott.ssa Gabriella Gomma, ha disposto per la riapertura del polo museale.

Con l’occasione, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha dato istruzioni affinché la Rete Museale della Provincia aderisca alla "Settimana dei Musei" gratuiti, istituita nei giorni dal 5 al 10 marzo 2019 dal Ministero dei Beni culturali.

In conformità con analoghe decisioni assunte da numerosi Musei pubblici e privati e Musei Civici, il Presidente Di Maria ha dato indirizzi agli Uffici affinché anche per la Rete Museale istituita e di proprietà della Provincia, comprendente il Museo del Sannio, il Chiostro di Santa Sofia, il Museo Arcos, la Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea, sia consentito l’ingresso gratuito nei giorni dal 5 al 10 marzo 2019.

Il provvedimento di adesione alla campagna ministeriale "Settimana dei Musei", adottato dalla Responsabile dei Musei, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia.