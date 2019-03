Contro il circo in città, striscione di CasaPound Il gruppo ecologista di CasaPound Italia “La Foresta che Avanza”

“No al circo con gli animali”: questo il testo dello striscione affisso nella notte dai militanti de La Foresta che Avanza, il gruppo ecologista di CasaPound Italia, per protestare contro gli spettacoli circensi che ne fanno uso. “Noi sosterremo sempre la causa dei diritti degli animali, contro ogni forma di sfruttamento – spiega il movimento in una nota -; nel circo gli animali vengono costretti a comportamenti contrari alle loro naturali inclinazioni, e tale sfruttamento è stato già vietato per legge in diversi Paesi d’Europa, vietando gli spettacoli con specie selvatiche di ogni tipo. A Benevento a breve presenteremo una richiesta dove si chiederà che il Comune vieti la sosta a circhi che lucrano sulla sofferenza degli animali“. “Con questa azione vogliamo sensibilizzare la cittadinanza al tema dei diritti degli animali nei circhi, invitando a non prendere parte a questi spettacoli grotteschi e di sofferenza. La tradizione del circo e degli spettacoli itineranti – conclude la nota – deve abbandonare l’uso degli animali e concentrarsi sul talento e la creatività delle persone, artisti e intrattenitori. Solo così sarà possibile un circo senza sofferenze“.