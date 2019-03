Genito (Fdi): così Sannio Falanghina non porterà benefici Il commento del presidente provinciale Gioventù Nazionale Fdi

"Ieri in città, è stata molto sentita la presenza del giornalista Bruno Vespa, il quale a proposito di "Sannio Falanghina Città Europea del vino 2019" ha notato che si sta facendo poco per valorizzare l'evento e che solo casualmente ne è venuto a conoscenza".

Così, in una nota, Vincenzo Genito (Presidente provinciale Gioventù Nazionale FDI).

"Queste parole -prosegue - provocano grande amarezza poiché fanno capire come questo evento, essendo poco pubblicizzato, probabilmente non apporterà nessun beneficio alle aziende dei giovani sanniti. Al momento, manca qualsiasi forma di pubblicizzazione dell'evento a livello nazionale, cosa che attrarrebbe molti turisti come avvenuto per Matera capitale Europea della cultura 2019. Città Europea del vino può apportare un gran benefico principalmente alle aziende vitivinicole del territorio, ma anche alle aziende che si occupano dell'accoglienza dei turisti come agriturismi, country house e BeB che sempre più spesso sono gestite da giovani imprenditori. Altra cosa certa è che l'arrivo di turisti, consentirebbe loro di conoscere anche altre eccellenze enogastronomiche poco valorizzate e pubblicizzate.

Virgilio nelle Bucoliche affermava che il "tempo porta via tutte le cose", così il passare del Sannio Città Europea del vino, trascinerebbe con sè tutte le potenziali occasioni di crescita per quelle aziende gestite da giovani "guerrieri" sanniti, che in un territorio privo di opportunità lavorative, hanno il coraggio di investire nella loro amata terra d'origine".