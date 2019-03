Consiglio Comunale, si discute dell'Hortus Conclusus Martedì 5 marzo la seduta

E' fissata per il prossimo martedì 5 marzo alle ore 9 una nuovo seduta del Consiglio comunale di Benevento. All'ordine del giorno: nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019-2021 e accettazione donazione Paladino e acquisizione al patrimonio comunale dei relativi beni – approvazione del regolamento per l’uso dell’Hortus Conclusus.