I parlamentari Cinque Stelle incontrano Di Maria Viabilità, rifiuti, sicurezza dei fiumi e sito Unesco al centro dell'incontro

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori, nella Sala del Presidente, i Parlamentari del Movimento 5 Stelle, le senatrici Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi e il Deputato Pasquale Maglione, che gli avevano chiesto un colloquio per discutere sui temi e problemi di maggiore interesse pubblico del territorio.

Al termine dell’incontro il Presidente Di Maria ha dichiarato che con i Parlamentari del Movimento 5 Stelle ha dialogato innanzitutto sulla situazione in cui versa la viabilità nel Sannio con particolare riferimento alle ben note criticità che interessano il patrimonio di 1.300 chilometri di strade provinciali ed alle possibilità di accesso alle fonti di finanziamento per far fronte alle esigenze.

Altro argomento di particolare rilievo affrontato nel corso dell’incontro, è stato quella del ciclo dei rifiuti nel territorio sannita dopo l’evento incendiario avvenuto nello scorso mese di agosto presso l’impianto Stir di Casalduni che ha determinato e tuttora determina pesanti conseguenze gestionali.

I Parlamentari ed il Presidente hanno inoltre affrontato il tema della sicurezza degli alvei fluviali e si sono anche soffermati sulla tutela dell’ambiente.

Infine, si è appreso che la sen. Danila De Lucia ha presentato al Presidente Di Maria un dossier in materia di fruizione del sito Unesco della Chiesa di Santa Sofia di Benevento nell’ambito di una proposta più generale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, artistici, storici, archeologici e museali del territorio che intende discutere nei prossimi giorni.