Primarie, Valentino invita alla partecipazione "La propaganda quotidiana di questo Governo distoglie l’attenzione dai problemi reali"

Il segretario provinciale del Partito Democrato Carmine Valentino invita alla partecipazione in vista delle elezioni primarie fissate per domani: "Domenica 3 marzo sarà un’occasione importante di partecipazione e di democrazia. La propaganda quotidiana di questo Governo distoglie l’attenzione dai problemi reali, sta isolando il paese e sta portando in recessione l’economia italiana. Invito dunque tanti cittadini a presentarsi alle urne per le primarie del Partito Democratico, per sostenere il percorso di cambiamento, eleggere il nuovo Segretario nazionale e regionale e contribuire così alla costruzione di un progetto politico alternativo per il governo del paese. Un progetto fondato su politiche di sviluppo, su un investimento nelle infrastrutture, sulla equità e giustizia sociale. Come Segretario Provinciale rivolgo un in bocca al lupo a tutti i candidati presenti nelle liste per l’assemblea nazionale e regionale e poi voglio ringraziare la macchina organizzatrice provinciale e i tanti volontari, cuore pulsante del PD, che saranno domani ai seggi. Grazie di cuore a tutti!”.