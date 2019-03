Primarie Partito Democratico, affluenza oltre le aspettative I primi dati sulla partecipazione, quasi 5mila nel Sannio

Affluenza oltre le aspettative per le primarie del Partito Democratico. I primi dati della mattinata in termini di partecipazione sono molto positivi. Quasi cinquemila persone nel Sannio hanno scelto di prendere parte all'appuntamento per eleggere il segretario nazionale e quello regionale del Partito democratico.

Concorrono alla carica di segretario Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, mentre per la Segreteria Regionale sono in campo Umberto Del Basso De Caro, Pantaleone Annunziata e Armida Filippelli.

E il candidato alla segreteria regionale Umberto Del Basso De Caro è stato tra i primi a votare, questa mattina nel seggio allestito in città presso l'Hotel President. Anche a Benevento si è confermato il trend di una partecipazione oltre le aspettative. Circa 1500 persone hanno scelto di esprimere la propria preferenza.