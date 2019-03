Primarie Pd: buona l'affluenza in città Superato il dato delle primarie 2017

Affluenza record per le primarie del Partito Democratico. Dovrebbero essere più di un milione e mezzo i votanti che si sono recati alle urne per scegliere il nuovo segretario nazionale e in Campania anche la nuova guida regionale. I seggi si sono chiusi alle 20 e dai primissimi dati sembrerebbe in vantaggio Nicola Zingaretti per il livello nazionale.

Anche nel Sannio buona l’affluenza, probabilmente superiore a quella del 2017 quando si recarono alle urne poco più di 16mila elettori. Superato il dato del 2017 in città, dove sono stati 2834 i votanti, 600 in più del 2017. E anche in città sembrerebbe in vantaggio Zingaretti almeno inizialmente. Sembra invece che si registrano problemi in qualche seggio in provincia.