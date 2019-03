Primarie record nel Sannio. Valentino : "Dato straordinario" Quasi 18mila votanti, superati i numeri del 2017. Il segretario "C'è voglia di cambiamento"

Superato abbondantemente il dato della partecipazione alle primarie Dem del 2017. Il segretario provinciale Carmine Valentino esulta per i numeri del Sannio : "Il dato complessivo dell’affluenza a livello provinciale è straordinario. Siamo andati ben oltre il dato delle ultime Primarie superando abbondantemente i 17000 partecipanti. Un dato importante, una grande affluenza figlia di una volontà di cambiamento e di nuova partecipazione alla vita del Partito della quale bisogna tener conto. Ritengo positive ed Importanti le prime dichiarazioni dei leader nazionali, indicatori di una volontà a ripartire con forza, determinazione e unitarietà per dare una risposta al bisogno di alternativa ad un governo nazionale inconcludente che in un anno ha già determinato troppi danni al nostro Paese. Dobbiamo convintamente crederci. Crederci fino in fondo. Come sempre è stato straordinario il ruolo dei volontari e della macchina organizzativa del Partito che ancora una volta è un esempio per tutti. Un Grazie di cuore a tutti e da subito ripartiamo! Infine voglio rivolgere gli auguri a nome mio e da parte della Federazione provinciale di Benevento al neo segretario nazionale Nicola Zingaretti. In merito al congresso regionale attendiamo i dati definitivi ma dalle prime notizie posso dire che è stata più che positiva la performance di Del Basso De Caro”.