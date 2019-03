Mastella: "Primarie? Partecipazione bella, ma poi perdono" E sul Governo l'ex Guardasigilli dice: non mi piace, Forza Italia dovrebbe fare più opposizione

“Ogni volta che c'è una partecipazione popolare è sempre una cosa buona. Anche in questo caso è così ma tra il dire e il fare... Anche a Benevento per la candidatura a sindaco di Del Vecchio ci fu una grande partecipazione popolare poi le elezioni le hanno perse”.

Clemente Mastella commenta le primarie del Partito Democratico e da esperto osservatore politico analizza i risultati.

“Non sempre le primarie hanno riscontro effettivo – avverte e precisa - però galvanizzano e questo è importante. In Italia c'è bisogno delle opposizioni. Rispetto alla latitanza che c'era prima e la mancanza di un leader ora c'è un leader per il Pd e questo fa parte della regolarità democratica”.

E sulla vittoria di Leo Annunziata per la segreteria regionale, sostenuto dal governatore Vincenzo De Luca, rilancia il suo impegno per la prossima tornata elettore: “...vedremo alle regionali”.

Infine commenta anche il dato sorprendente della vittoria di Zingaretti in città, sostenuto da Del Vecchio che ha sostanzialmente superato la mozione Martina forte dell'appoggio di Del Basso De Caro.

“Ora – dice - c'è un'oggettiva competizione tra l'area di Del Vecchio e quella di De Caro... ma sono problemi del Pd. Fosse per me farei lotta ad oltranza al Governo”.

Critico anche con l'atteggiamento di Forza Italia che dice: “E' ripiegata su se stessa dovrebbe fare più opposizione... questo Governo non mi piace”.