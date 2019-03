Città Europea del Vino, arriva il patrocinio del Ministero Maglione: "Poco servono le polemiche, ognuno faccia la sua parte per rilanciare il territorio"

"Il Ministero delle Politiche Agricole ha deciso di valorizzare il riconoscimento ricevuto di “Sannio Falanghina Città europea del vino 2019” con la concessione del patrocinio". Ad annunciarlo il deputato del Movimento cinque stelle, Pasquale Maglione che evidenzia l'importanza di questo ulteriore riconoscimento: "Una ulteriore bollinatura volta a certificare l’importanza del risultato raggiunto e che deve spronare tutte le parti coinvolte a fare sempre meglio. L’impegno per il territorio e per promuovere le nostre eccellenze non si ferma qui, chiaramente, ma prosegue cercando di attivare tutti i canali possibili come deputazione del Movimento 5 Stelle sannita". Di qui l'invito dell'esponente della commissione Agricoltura alla Camera a fare sintesi per valorizzare al meglio l'importante riconoscimento ottenuto dal Sannio: "Il riconoscimento di 'Sannio Falanghina Città europea del vino 2019' deve essere motivo di sintesi e sinergia e soprattutto una occasione per rilanciare il territorio. Al netto delle difficoltà e dei ritardi, poco servono le critiche e le polemiche, adesso ognuno deve fare la propria parte affinché si possa avere una visione della provincia di Benevento per i prossimi anni. Per questo motivo continua anche l’approfondimento per il progetto Sannio Master+ Wine che a breve sarà portato all’attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero per il Sud dopo un primo passaggio già effettuato al Ministero delle Politiche Agricole. Coralmente è necessario accompagnare il nostro territorio - conclude Maglione - verso una programmazione razionale e coerente che guardi al futuro e non solo alle scadenze elettorali".