Questione Hortus. Del Vecchio: una mia proposta dal 2007 "Da assessore alla Cultura avevo già sostenuto l'iniziativa"

"Mimmo Paladino donò il contenuto artistico delle opere presenti nell'Hortus Conclusus nel 2007. Le donazioni ad un Comune devono essere accettate dal Consiglio Comunale. Oggi ho votato favorevolmente alla delibera perché la proposi proprio io nel 2007 quando ero assessore alla Cultura. Mio malgrado, però, per una serie di questioni politiche e tecniche, la maggioranza dell'epoca non ritenne di approvarla".

Così Raffaele Del Vecchio, consigliere comunale Pd e coordinatore dei gruppi di opposizione di centrosinistra, commenta l’accettazione della donazione del maestro Mimmo Paladino per l’uso dell’Hortus Conclusus.