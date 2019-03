"Entro marzo scuola in piazzale Catullo pronta" Pasquariello e Del Prete fanno il punto sulle tempistiche per la consegna alla Bosco Lucarelli

Gli assessori Mario Pasquariello, con delega ai Lavori Pubblici, e Rossella Del Prete, con delega alla Pubblica Istruzione, dopo aver consultato i funzionari competenti per materia, hanno comunicato la tempistica necessaria per il completamento e la consegna della scuola sita in piazzale Catullo (rientrante nel Contratto di Quartiere II - Santa Maria degli Angeli) all’Istituto “Bosco Lucarelli”:

- entro il 15 marzo (come garantito dal direttore dei lavori) saranno ultimati i lavori di adeguamento dei servizi igienici e di razionalizzazione degli spazi interni;

- fra l’11 ed il 12 marzo il tecnico incaricato del collaudo dell’edificio presenterà all’Ufficio del Genio Civile di Benevento la pratica volta ad ottenere il collaudo statico;

- dal 16 marzo cominceranno le operazioni di trasloco nel nuovo edificio di tutti gli arredi scolastici necessari a renderlo funzionale all’utilizzo;

- sono state, inoltre, avviate dagli uffici competenti le richieste per l’allaccio delle utenze (luce, acqua e gas).

“La predetta tempistica – spiegano gli assessori Pasquariello e Del Prete - porta a ritenere che il tutto possa concludersi entro il corrente mese di marzo. Tanto per rendere conto dell’impegno che l’Amministrazione Comunale sta ponendo in essere onde consentire di ridurre al minimo i disagi subiti dalla popolazione scolastica dell’Istituto “Bosco Lucarelli”, oggi costretta al doppio turno presso la Scuola “G. Moscati”. Con la certezza che la sopportazione degli anzidetti disagi sarà compensata con una nuova e definitiva sede scolastica funzionale alle moderne esigenze della didattica”.