Viale Atlantici chiuso: bisogna abbattere 12 pini Chiusura del traffico veicolare dalle 7 di venerdì fino a sabato

Viale Atlantici resterà chiuso al traffico veicolare, in base all'ordinanza di questa mattina, dalle 7 di venerdì 8 marzo fino al termine dei lavori d'abbattimento degli alberi sui marciapiedi, previsto per sabato 9 marzo. Saranno abbattuti 12 pini a rischio estremo di caduta. Due di queste piante subiranno solo un taglio parziale in modo da consentire la loro trasformazione in sculture lignee da parte della Fondazione Terre Magiche Sannite.